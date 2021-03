Connaîtra-t-on enfin le nom du candidat bourgmestre de Verviers ? Une réunion capitale est programmée ce jeudi soir. Le PS est appelé à trancher : Hasan Aydin ou Malik Ben Achour ?



Pour rappel, le comité l’USC s'était réuni le 18 mars dernier et avait donné dix jours à Hasan Aydin pour négocier avec le cartel en vue d’améliorer la proposition qui le verrait bourgmestre. Au terme de son mandat provisoire, il avait remis au note... rejetée par le cartel.

Voici plus de deux mois que le PS et Ecolo négocie avec le cartel (MR-CDH-NV) en vue de former une majorité communale à cinq partis. Après quelques dissensions internes au sein du MR et du CDH, le cartel a réaffirmé son unité (et conserver les mêmes représentants au collège) en remettant une note écrite mardi au PS dans laquelle il exprime son refus de participer à une nouvelle majorité avec Hasan Aydin. Voilà qui risque de troubler les cartes du jeu.



Une première réunion entre élus PS verviétois est prévue ce jeudi soir à 19h30. Puis, à 20h30, l'ensemble des membres de l'USC doivent se réunir pour faire le point sur la situation politique verviétoise.



Ils doivent notamment discuter de la proposition amendée du cartel et son opposition de voir Aydin bourgmestre, mais aussi se mettre d'accord sur la volonté de retirer la compétence de l'Aménagement du territoire à Freddy Breuwer pour la placer dans les mains du futur bourgmestre. Le rapport d'Hasan Aydin sera ensuite mis sur la table des discussions, avant de faire le choix final de leur candidat bourgmestre... Réponse à suivre...