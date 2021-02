La crise politique verviétois perdure. Alors que les négociations débouchent doucement sur une solution de sortie de celle-ci, le PTB Verviers demande une réunion de la Commission de déontologie communale pour mettre au clair plusieurs déclarations/accusations sorties durant la crise.



"En juin, un échevin a été accusé de recevoir des dessous de tables par un autre échevin. En septembre, des riverains accusent un échevin de copinage avec un promoteur immobilier. En décembre, un conseiller communal et un échevin s'accusent mutuellement de copinage par presse interposée. Enfin, en février, un citoyen verviétois a indiqué, dans une vidéo vue plus de 55.000 fois, que la justice aurait reconnu que 2 échevins se seraient rendus coupables de faux et usage de faux dans une affaire judiciaire opposant la ville de Verviers et lui", indique le PTB Verviers dans une communiqué.



“Nous avons besoin de transparence sur ces accusations,” déclare László Schonbrodt, chef de groupe du PTB au conseil communal. “Sur fond de crise sanitaire et économique, la confiance de la population envers ses représentants politiques est clairement atteinte. Pour le PTB, les mandataires publics sont là pour servir et pas se servir. Depuis le début de la crise de la majorité, la ville est paralysée par la lutte des uns et des autres pour conserver ou prendre un mandat. Dans ce cadre, on peut dire que les partis impliqués ne sont pas au service des citoyens, ce qui n’est déjà pas tolérable. Si en plus, certains se servent, des mesures doivent être prises. Ces accusations de corruption sont graves et doivent obtenir une réponse transparente. Soit elles sont vraies et les élus concernés doivent rendre compte de leurs actes. Soit elles sont fausses et il est important de le faire savoir largement.”

En juin 2020, le conseil communal de Verviers a décidé de mettre en place une commission de déontologie communale. Le groupe PTB demandera lors du prochain conseil communal de ce lundi 22 février que cette commission soit réunie. “Pour le PTB Verviers c’est l'occasion de passer des bonnes intentions aux actes, nous voulons réunir cette commission pour lui demander de faire toute la transparence et de proposer des mesures suite à ces graves accusations.” conclut László Schonbrodt.