© BELGA

Bottes en caoutchouc aux pieds, ils ont marché dans les rues remplies d'eau, ainsi que dans certains commerces et habitations, durant plus de deux heures. Comme à Chaudfontaine la veille, ils ont pris le temps de discuter et soutenir les malheureux habitants.

A Pepinster, c'est la catastrophe. Plusieurs dizaines de personnes n'ont plus de logement, la commune est toujours sous eau et plus de 30 personnes sont portées disparues. Le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont tenu à rencontrer la population locale et à discuter avec les sinistrés. Ils sont arrivés sur place ce vendredi en milieu d'après-midi, aux alentours de 15h30.