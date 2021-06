Comme déjà annoncé, la 62e édition Royal Festival de Spa aura bien lieu cet été avec une jauge réduite.



Une édition 2021 organisée principalement en salles, du 10 au 22 août, avec au total 21 spectacles / 41 représentations parmi lesquelles 4 créations, 3 lectures, 1 causerie... On retrouvera du théâtre, des spectacles musicaux, du cirque, de l'humour, des spectacles pour enfants... Et bien d’autres surprises.



Le premier spectacle Normal ! (10 et 11 août à 18h30) est un spectacle sur la différence, le courage, la tolérance et ce qui fait de nous des humains. Dans un One Women Show, Karen de Paduwa raconte avec humour et émotion, certaines histoires de sa vie de "première comédienne handicapée de Belgique". Ce spectacle mordant, délirant et sensible vise à lever les barrières entre les gens dits « normaux » et les « mutants » (nains, géants, por-teurs de Trisomie 21...) qui peuvent devenir les « Super-Héros » de nos vies à tous.

Le second spectacle La Nostalgie des blattes (10 et 11 août à 21h) est une pièce de théâtre qui met en scène un duo de comédiennes sur le texte de Pierre Notte. Il parle de deux vieilles peaux, vivant dans un monde complètement aseptisé : ni blatte ni grain de poussière ; plus le moindre défaut. Elles sont les « dernières vieilles authentiques », les dinosaures d’un temps passé que l’on vient visiter comme à la foire, sauf personne ne vient.

Le troisième spectacle Flash Party est musical (17 au 20 août) se présente comme le spectacle de « rattrapage » de toutes nos fêtes manquée. La Compagnie Pop-Up a imaginé un conte contemporain qui noue un fil sensible entre des séquences musicales où explosent Noël, Nouvel An, anniversaires, mariages... Et même si le chemin de l’héroïne du récit est parsemé d’embuches, les fêtes ressurgissent toujours et entrainent le public dans une énergie ludique, régénératrice, cathartique.

Enfin, le public pourra découvrir 84 minutes d’amour avant l’apocalypse (18 et 19 août à 20h30). Après le succès de Alive en 2016, les Gens de bonne compagnie reviennent avec une création, pleine d’inventivité, jouant à nouveau, entre réalité et fiction, avec les codes du théâtre.