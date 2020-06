Les entreprises de construction de la province de Liège ont repris leurs activités depuis les mesures d’assouplissement pour le secteur le 4 mai dernier, bien que 37 % d’entre elles recourent encore au chômage temporaire pour une partie de leur personnel.

Selon l’enquête réalisée début juin par la Chambre de la construction de Liège et par la Confédération de la construction de l’arrondissement de Verviers, les dommages subis par la crise sanitaire seraient importants pour le secteur. Ainsi, 47 % des participants de l’enquête signalent enregistrer une perte du chiffre d’affaires de plus de 20 % par rapport à l’année précédente pour les cinq premiers mois de l’année tandis que 14 % disent avoir perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires.

Des chiffres qui inquiètent la Chambre de construction de Liège, mais la situation serait davantage à craindre pour le second semestre de l’année. "Hors de notre enquête, il ressort que 29 % des entreprises de la province craignent des conséquences qui pourraient mettre en péril la pérennité de ses activités vers la fin de l’année", commente Paul-Philippe Hick, directeur de la Chambre de la construction de Liège et de la Confédération construction de l’arrondissement de Verviers. En cause ? "Les demandes de devis et les nouvelles commandes ne rentrent pas", de sorte que des faillites et des pertes d’emploi sont à craindre . Il semblerait que le consommateur hésite et reporte ses plans de construction ou de rénovation. Un sentiment qui serait partagé au niveau national.

Un plan de relance

Selon le directeur, "les consommateurs ont besoin d’un signal de confiance de la part du politique pour continuer à investir, avec notamment des incitants fiscaux". Et de dire : "Il faut être attentif à notre secteur (13,3 % du PIB) car nous sommes un gros pourvoyeur d’emplois. Nous pouvons être le moteur de la relance, cela a fonctionné en 2008. Pour ce faire, il est important d’augmenter les investissements publics. Nous avons établi un plan de relance au niveau fédéral et régional que nous défendons auprès des différentes instances".