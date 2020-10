L’invité du lundi Entretien avec Francis Geron, programmateur des concerts depuis 25 ans.

Voici déjà 25 ans que le Spirit of 66 a ouvert ses portes place du Martyr à Verviers, gagnant du succès au fil des décennies pour devenir aujourd’hui une salle emblématique en province liégeoise. Un succès que n’aurait jamais pu imaginer l’ancien bassiste et ami de Pierre Rapsat, Francis Geron, qui assure depuis le début la programmation des concerts avec passion. Des concerts de rock et de blues, mais aussi d’autres styles : rock progressif, metal, jazz… Une expertise que ce Verviétois de 73 ans a mise à profit en cofondant le festival gratuit Fiestacity en 2003.

Contraint comme tous de fermer sa salle de concert en mars dernier, il rouvrait vendredi soir avec enjouement les portes de celle-ci, avec une organisation revue en respect des mesures sanitaires : un public limité et des places assises, espacées. Dans les préparatifs de cette réouverture particulière, il nous accueillait avec la gentillesse qu’on lui connaît pour réaliser cette interview, au rythme du bruit des foreuses.

La musique a-t-elle toujours fait partie de votre univers ?

On peut dire ça oui. À 14 ans, je jouais déjà comme bassiste dans un groupe. À 15 ans, j’ai commencé à jouer avec Pierre Rapsat avec notre groupe Les Tricheurs, puis les Ducs. Ça a duré cinq ans, de 1963 à 1968, on jouait dans les bals. Puis Pierre a commencé à faire ses propres compos. Il cherchait des musiciens. Le groupe est alors devenu le groupe de Pierre Rapsat… et le succès a démarré en 1979. Avec Pierre, c’est une amitié d’enfance qui a duré jusqu’à la fin.

Le Spirit of 66, c’était votre idée ?

Non, c’était celle de mon fils Ronald qui, en 1995,