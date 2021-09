La SNCB avait annoncé un retour à la normale, sur la ligne 37 reliant Liège à Verviers, dès ce lundi 13 septembre… il faudra toutefois encore attendre quelques jours pour que la circulation soit totalement rétablie sur ce tronçon, pour rappel, lourdement impacté par les inondations de mi-juillet (le long de la Vesdre). En effet, il a été confirmé ce lundi que la circulation des trains restait toujours légèrement perturbée entre Liège-Guillemins et Pepinster. "Infrabel a tout mis en œuvre pour rétablir la situation au plus vite, mais malheureusement, ces lundi 13 et mardi 14 septembre, seule une seule voie sera remise en service", précise-t-on à la SNCB.

Depuis début septembre, la circulation sur la ligne 37 est rétablie entre Angleur et Nessonvaux mais la portion Pepinster-Verviers restait problématique. En pratique depuis ce 13 septembre, les trains IC Ostende - Bruxelles - Eupen circulent à nouveau jusqu’Eupen et font un arrêt supplémentaire à Angleur. L’heure de départ de ces trains est adaptée. Mais les trains IC Courtrai - Bruxelles - Welkenraedt ne circulent pas plus loin que Liège-Guillemins et ne desservent pas Angleur, Pepinster, Verviers-Central et Welkenraedt…

Les trains S41 Liège-Guillemins - Verviers-Central circulent à nouveau jusque Verviers-Central et sont prolongés jusque Welkenraedt. Ils font un arrêt supplémentaire à Verviers-Palais et Dolhain-Gileppe. L’heure de départ de ces trains est adaptée. L’heure de départ du train P Verviers-Central (6h20) - Liège-Guillemins (6h54) est adaptée. Les trains S41 Welkenraedt (7h07) - Herstal (8h19) et Liège-Guillemins (15h58) - Eupen (17h04) et P Liège-Guillemins (17h07) - Verviers-Central (17h40) ne circulent pas.

Dès ce 15 septembre et jusqu’au 1er octobre, la circulation des trains reprendra sur deux voies avec de légères adaptations.

À noter que la circulation des trains sur la ligne 44, entre Spa et Pepinster, ne sera rétablie que le lundi 4 octobre prochain. Les trains L Spa-Géronstère - Aachen circulent uniquement entre Pepinster et Aachen et sont remplacés par des bus entre Spa-Géronstère et Verviers-Central.