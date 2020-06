Le travail a repris samedi matin à la clinique psychiatrique des Frères Alexiens de Henri-Chapelle (Welkenraedt), en province de Liège, indique la CNE. Le mouvement avait débuté mercredi car le personnel protestait contre le licenciement, considéré comme abusif, du chef de service technique. La direction et le syndicat chrétien sont finalement parvenus à un accord vendredi soir, qui prévoit des conditions de départ revues à la hausse pour l'intéressé. La direction souhaitait se séparer de son chef technique, non pas pour des raisons professionnelles mais managériales. Cette rupture de confiance n'a pas été bien acceptée par une partie du personnel, qui a débrayé. La clinique emploie environ 300 personnes.

Après deux jours et demi de grève avec une institution tournant au ralenti, un accord est intervenu vendredi soir à l'issue d'une longue négociation avec la direction. "Certes, le chef de service licencié n'a pas été réintégré, mais un accord est intervenu entre lui et la direction. Nous avons dès lors négocié et obtenu des conditions de départ revues à la hausse", explique Nicolas Cahay, secrétaire permanent CNE.

Les dysfonctionnements dans la gestion du personnel ont été mis sur la table de négociation et la direction s'est engagée à y apporter des solutions pérennes, pointe le syndicaliste. Elle va s'engager à "une réelle concertation" avec les représentants des travailleurs et à plus de communication dans l'institution, note-t-il.

Dans l'immédiat, l'employeur a accepté que le congé parental corona puisse être prolongé selon les cas particuliers et qu'une nouvelle analyse générale des risques psycho-sociaux soit réalisée par une firme extérieure, et ce, service par service, détaille encore Nicolas Cahay. Il évoque aussi des avancées pour la sécurité d'emploi.

Un calendrier de négociation sera fixé lors de la prochaine réunion, fixée au 29 juin.