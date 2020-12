Un trentenaire a été condamné par le tribunal correctionnel de Verviers à une peine de 30 mois de prison avec un sursis d'une durée de 5 pour la moitié de la peine. L'homme s'en était pris à deux travailleurs sociaux en vue de leur extorquer des bons alimentaires.

Les faits s'étaient produits le 27 mai dernier ainsi que le 14 juillet. Au mois de mai l'habitant de Verviers s'était présenté au dispositif d'urgence sociale afin d'obtenir des bons alimentaires. Alors que l'employé lui avait demandé de signer un reçu, l'homme s'était emporté.

"Monsieur a lancé une chaise dans la vitre du guichet qui a résisté. Il a ensuite défoncé la porte à coups de pied. Menacé, l'employé n'a eu d'autre choix que de lui remettre les documents qu'il souhaitait", avait indiqué le substitut du procureur qui soulignait le fait qu'une fois les bons alimentaires obtenus, le trentenaire s'en était allé.

Quelques semaines plus tard, une scène similaire s'était déroulée au CPAS de Verviers. Cette fois encore, le Verviétois souhaitait se faire remettre des bons alimentaires. "Parce qu'elle a refusé de lui donner les bons, le prévenu a menacé et insulté l'employée du CPAS. Se sentant en insécurité, cette dernière a actionné l'alarme. Le prévenu a alors pété les plombs et s'est emparé de piquets et a dégradé la porte d'entrée du bâtiment", détaillait le substitut du procureur du Roi qui avait réclamé une peine de 18 mois de prison à l'encontre du trentenaire déjà condamné à de nombreuses reprises.

Du côté de la défense, on ne contestait pas les préventions. On insistait par contre sur le mal-être du trentenaire né en 1990, qui a déjà passé plus de 6,5 ans en prison, et qui est actuellement sous surveillance électronique. Une ligne de défense qui n'a pas été suivie par le tribunal qui a condamné le Verviétois à une peine de 30 mois de prison avec un sursis probatoire d'une durée de 5 ans, à l'exécution de la moitié de la peine.