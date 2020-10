"Nous enregistrons une hausse impressionnante des missions ambulances réalisées par les ambulances de la zone et par le PIT du CHR Verviers", signale ce mercredi en milieu d'après-midi le colonel Vincent Bastin. "La moyenne hebdomadaire des interventions en 2019 était de 270 missions, soit 38,6 par jour". En comparaison, "la semaine passée, nous avons réalisé 407 missions, soit une moyenne de 58 par jour". Il s'agit d'une augmentation de 50% pour la zone de secours. Et "cette tendance à la hausse continue malheureusement cette semaine..."

"Nous mettons tout en œuvre, tant au niveau du personnel, du matériel et de l'organisationnel pour assurer toutes les missions Covid ou non transmises par le centre 112 de Liège. Nous collaborons étroitement avec le SPF Santé Publique pour adapter notre service en fonction des besoins croissants. Nous espérons que la situation ne dépasse pas nos moyens car ils ne sont pas extensibles à l'infini!", poursuit le colonel.

"Nous avons une pensée émue et sincère pour tous les soignants et auxiliaires qui travaillent sans relâche dans les hôpitaux, maisons de repos, centre de revalidation... et nous n'oublions pas les malades qui luttent contre cette maladie!"

Et de conclure : "Prenez soin de vous et prenez soin des autres en respectant au mieux les consignes de sécurité pour sauver des vies".