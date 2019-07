Ce lundi, les écologistes verviétois ont, via un communiqué de presse, demandé à la bourgmestre socialiste Muriel Targnion de se positionner et de faire un choix entre Verviers et son avenir personnel.

Ecolo Verviers souhaite faire part de "", relate le communiqué.

Les écologistes ajoutent : "en décembre 2018, suite à de nombreuses critiques envers le cumul de Muriel Targnion en tant que Bourgmestre et députée à la Fédération Wallonie-Bruxelles, celle-ci décide finalement de démissionner de son mandat de députée … précisément pour prendre la présidence d’Enodia. Le 5 juillet 2019, le journal Le Soir révèle que Muriel Targnion devient conseillère chez Luminus pour 30.000 €/an et puis quelques jours plus tard, nous apprenons qu’elle avait aussi demandé fin 2018 ses indemnités de sortie en tant que députée au Parlement pour un montant de 180.000€. Finalement, à l’issue de ces multiples polémiques, les Vervétois sont légitimement choqués, Ecolo aussi. En ce début de mandature, Enodia apparaît ainsi de manière récurrente et insistante pour influer sur le comportement de la bourgmestre".

Ecolo Verviers demande officiellement à la bourgmestre de "donner vraiment la priorité à Verviers et invite la majorité verviétoise à relire attentivement sa Déclaration de Politique Communale pour (faire) respecter ses propres promesses", concluent les écologistes.