Ce mercredi, les jeunes conseillers plombimontois ont apporté aux trois différentes maisons de soins de l'entité, à savoir la Maison Pannesheydt de Montzen, ainsi que le home Regina et la clinique Saint-Joseph de Moresnet-Chapelle, les panneaux que les élèves des écoles primaires de Plombières ont confectionnés.



Il s'agissait, d'après l'idée d'un membre du Conseil communal des Enfants, de montrer à tous ceux qui vivent ou travaillent dans le secteur, à savoir les aides-soignant(e)s, les infirmiers(ères), le personnel administratif, les cuisiniers(ères), les responsables, les bénévoles, les techniciens, les résidents, etc., "que les jeunes pensent très fort à eux", explique l'échevine de la jeunesse Nadine Schyns.



Si, dans les circonstances actuelles, une présence physique avec les résidents est naturellement proscrite, les responsables ont chaleureusement accueilli le Conseil communal des enfants devant chaque établissement. Les jeunes conseillers ont ainsi pu exprimer leurs intentions et remettre les panneaux réalisés. Ceux-ci seront affichés durant plusieurs semaines dans les lieux communs des maisons de soins. Tant les résidents que leurs rares visiteurs pourront les admirer durant ces fêtes de fin d'année.



"Ce projet a pu être concrétisé rapidement grâce à la collaboration du CCE et des enseignants, avec leur direction, des écoles primaires de Plombières". La joie, la fierté et l'émotion présentes lors des remises des panneaux était palpable et même visible sur le visage tant des responsables des maisons de soins que des jeunes conseillers, accompagnés par la bourgmestre, Marie STASSEN, et l'échevine de la jeunesse.