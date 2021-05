Les organisateurs de festivals de très grands public n'ont finalement pas le choix. Après Dour et Les Ardentes, ce sont ce mercredi les organisateurs des Francos de Spa qui, officiellement jetent le gant pour cette été 2021.

En effet, selon les avancées communiquées mardi, les festivités en extérieur pourront, dès le 1er juillet, rassembler un maximum de 2500 personnes. Ces dernières devront porter un masque et respecter la distanciation physique de sécurité.

Impossible dans ces conditions d’organiser un festival de grande ampleur.

Le message diffusé, ce mercredi, par les organistaeurs des Francos étaient d'ailleurs très clair, emprunt de regret et d'espoir : "Pour ne pas passer à côté de la possibilité, même infime, d’organiser les Francofolies de Spa cette année, nous avons attendu le plus longtemps possible pour prendre une décision définitive. Mais cette fois les choses sont claires : la décision du Comité de Concertation d’hier de ne pas autoriser les événements de plus de 2500 personnes au mois de juillet nous empêche pour la deuxième année consécutive d’organiser les Francofolies aux dates prévues. Nous n’avons pas d’autre choix que de les reporter à juillet 2022".

"C’est une fois encore une immense déception pour vous, festivaliers, qui vous réjouissiez de venir faire le plein de musique et de plaisir durant 4 jours, pour nos équipes qui étaient impatientes de relancer la machine, et évidemment pour tous les artistes qui se voient à nouveau privés de scènes. C’est avec beaucoup de tristesse que nous pensons à vous, à eux, mais aussi à tous nos partenaires et à tous les secteurs durement touchés par cette crise qui dure depuis plus d’un an. Dans cette situation à nouveau bien difficile, nous comptons une fois encore sur votre soutien et votre confiance et vous demandons de garder vos billets pour l’année prochaine. Vous aurez l'occasion de continuer à nous soutenir en valorisant votre billet pour l'édition 2022, pour laquelle nous allons tout mettre en oeuvre pour qu'elle soit la plus flamboyante possible. Nous reviendrons très bientôt avec plus d’informations pratiques".

Un p'tit quelque chose quand même

"Mais", continuent les organisateurs, "nous sommes tous en manque de concerts et de convivialité, alors cet été nous vous proposerons un événement alternatif avec une programmation 100% belge qui nous permettra de passer de bons moments ensemble.

Nous vous donnerons plus d’informations dès que nous aurons reçu plus de détails sur les protocoles à appliquer en juillet. A très très vite !"