Après les réveillons et surtout les repas à répétition, rien de tel qu’un peu de sport ou une grande balade pour éliminer un minimum les quelques kilos en trop. Et lors de cette semaine de congé scolaire, quoi de mieux que les Hautes Fagnes et son parc naturel pour prendre un bon bol d’air frais. Le nombre de balades y est incroyablement élevé mais surtout, la beauté du paysage vaut toujours autant le détour. Même si lors de la prise de ces clichés le soleil était de mise, en cette seconde partie de semaine, la neige est attendue. Les couleurs seront peut-être différentes, mais la visite des caillebotis en vaut toujours le coup!

© RR

© RR

© RR