Jeudi, le Gouvernement de Wallonie a reconnu comme calamité naturelle publique les inondations du 26 juin 2020 dans la commune de Malmedy. Par conséquent, les personnes impactées par ces inondations pourront bénéficier d’une indemnisation financière de la Wallonie, si elles sont dans les conditions d’aide.

La demande de reconnaissance introduite par la commune respecte les délais ainsi que les critères spécifiés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016, comme le rapporte le Service régional des calamités du Service public de Wallonie (SPW).

"Des phénomènes naturels particuliers peuvent se produire et occasionner des dégâts matériels et humains importants. En plus des actions pour limiter les effets négatifs de ces phénomènes, le Gouvernement de Wallonie prévoit également des mesures pour soutenir les victimes des dégâts. Dans ce cas-ci, ce sont au total une cinquantaine de foyers au sein de la commune qui pourraient bénéficier d’une aide de la Wallonie, estimée à près de 161.250 euros", explique le Ministre-Président, Elio Di Rupo.

En pratique

L’arrêté de reconnaissance approuvé par le Gouvernement fera dans les prochaines semaines l’objet d’une publication officielle au Moniteur belge. Les citoyens pourront introduire leur demande dans les trois mois à dater du 1er jour du mois suivant cette publication. Ces demandes d’aide à la réparation doivent être introduites auprès du Service Régional des Calamités.

Ces formulaires de demande d’aide sont disponibles en ligne et sont à envoyer au Service régional des calamités :

• par courrier, 100, avenue Gouverneur Bovesse à 5100 Namur ;

• par e-mail, calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be ;

• ou par internet, www.wallonie.be.