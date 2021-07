Le Lions International se mobilise en faveur des sinistrés des inondations catastrophiques en Wallonie.

La région verviétoise a particulièrement été touchée : la Zone 21, qui réunit les 9 clubs Lions de l’Arrondissement de Verviers, s’est vu remettre un premier montant de 7.500 € du District Lions 112D ( Wallonie – Bruxelles) , directement répercuté aux Lions Clubs exerçant leurs missions dans les zones les plus dévastées : Eupen, Spa, Theux, Pepinster, Verviers et Limbourg.

Des achats de denrées ont été effectués en urgence : 160 boîtes de langes, 160 boîtes de lingettes pour bébés, 300 savons mains, 240 bouteilles de shampoing, 360 gels douche, 240 dentifrices, 216 brosses à dents, 160 boîtes de serviettes hygiéniques, 120 bombes de mousse à raser, 210 bidons d’eau de javel, 360 bidons nettoyant sol, mais aussi 850 packs d’eau plate et 288 packs de lait demi-écrémé. Le LC de Spa a trouvé un local pour stocker et conditionné tous ces articles ; la société Gotta a mis à disposition une camionnette réfrigérée.

Dons financiers

Le LC Aubel a fait un don financier substantiel aux clubs des zones impactées. Le Lions de Limbourg en Duché consacrera lui aussi une somme aux sinistrés de la commune de Limbourg. Le LC Hautes Fagnes (Stavelot-Malmedy et environs) a versé 5.000 € à la zone 21.

Suite aux dons qu’il a reçu de différents clubs Lions du pays, le LC Verviers a acheté 300 raclettes, 300 brosses de rues, 300 seaux et 300 torchons.

Le Lions Club de Waremme a livré un véhicule rempli de produits hygiéniques au LC Verviers. Le club de Wavre lance une campagne « produits hygiéniques et similaires » dans sa commune. Le club de Visé a déposé à Eupen des pompes de relevage. Les LC de Hannut et Waremme apporteront leur main d’œuvre ces 24 et 24 juillet.

Aides des Lions de Flandres, de France, et de la Fondation Internationale Lions

Les aides d’urgence auront une suite. D’importants montants venant de la LCIF, la Fondation Internationale du Lions qui intervient précisément lors de calamités, des Districts Lions de Flandres, de la Fondation des Lions de France sont annoncés et seront redistribués vers les Zones, en particulier la Zone 21 qui est la plus impactée. Le LC Oudenaerde amènera des meubles ce dimanche.

Enfin, le Lions Club d’Arles Camargue, concerné par le jumelage historique entre Verviers et Arles, annonce une aide à la zone 21,