"Vive le Cwarmê", "bon dju que ça fait du bien!". En ce dimanche de Cwarmê annulé à Malmedy, l’ambiance aurait dû être calme et pour le moins terne en l’absence de ce carnaval ô combien apprécié partout en Belgique.

Mais c’était sans compter sur l’esprit joyeux et quelque peu frondeur des carnavalisants malmédiens! D’un coup, juste avant 14 h, plusieurs centaines de personnes se sont rendues dans le centre de Malmedy, principalement sur la place Albert 1er. Là, sous un magnifique soleil faisant regretter à certains de ne pas y voir se dérouler un vrai Cwarmê, "Tching-Boum" et autres "Mâm’diyins", interprétés par plusieurs musiciens réunis, ont fait danser les Hârlikins mais également toute cette joyeuse foule amassée.

Un public composé majoritairement de gens du cru qui sont venus naturellement déguisés! Ainsi, nous avons pu croiser des Long-né, Sâvadje-cayèt chanter et danser en compagnie de Pièrots, de Cwapîs ou encore de Boldjîs, Long-ramon et Longès-brèsses. Avec la présence de tous ces masques traditionnels, on se serait presque cru revenu comme en 2020.

Du côté de la place de Rome, l’ambiance était un peu plus calme mais les férus du Carmê étaient aussi là pour déguster l’un ou l’autre breuvage dans le café de la place. D’ailleurs, cette joyeuse fête va très certainement se prolonger jusque bien tard dans les cafés de Malmedy... Quant à la police, elle gardait un œil discret.

On le sent, les carnavalistes et carnavalisants, comme on dit à Malmedy, ont vraiment besoin de revivre après deux années de privation.

Avec une telle météo, il était impossible pour eux de ne pas sortir. Et on les comprend!