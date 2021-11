Dès ce mercredi, les patients verviétois qui arriveront aux urgences pourront découvrir un service tout neuf. Résultat de 13 mois de chantier, en pleine crise du Covid, celui-ci a été officiellement inauguré ce lundi, en présence, notamment, de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS) et du ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR).

Construites à côté des anciennes urgences, datant de 1973, les nouvelles se veulent plus en phase avec les besoins actuels. Avec un objectif : offrir une prise en charge optimalisée aux patients. Pour ce faire, de nouvelles zones d’accueil et de tri ont été créées afin de voir le plus rapidement possible de quelle pathologie souffre le malade. "L’idée est vraiment de diminuer le délai entre le tri et la prise en charge du patient", explique le médecin chef des urgences, Olivier Louis.

Une fois redirigé, le patient sera alors invité à prendre place dans l’une des salles d’attente. L’une d’entre elle est également dédiée à la pédiatrie. Ensuite, c’est vers un box de soins que la personne sera installée. "On a voulu des boxes épurés qui fonctionnent par chariot. Ainsi le personnel soignant dispose de tout le matériel nécessaire", poursuit-il. On y retrouve un box pédiatrique, en rose, et des boxes de soins directs, en jaune.

Tous donnent sur un grand espace qui permet aux infirmiers et aux médecins d’avoir une vue sur la plupart des patients. "Il était important pour nous d’avoir un grand desk (NDLR : bureau) très ouvert", explique le Dr Olivier Louis. "Une structure vitrée a toutefois été ajoutée pour être plus isolés, notamment lorsque l’on rédige les rapports".

En face, un espace de déchocage avec trois monitorings permet de s’occuper de plusieurs patients. Dans le cadre de ce projet, qui a été lancé il y a une dizaine d’années, le CHR Verviers a choisi de collaborer étroitement avec les services de secours, pompiers et police, en vue d’adapter aussi le lieu à leur réalité.

Un local 101

Le cabanon, sorte de cellule de dégrisement, a, par exemple, été conçu pour accueillir les patients en état d’agitation. "Un local 101 y a été annexé pour les personnes accompagnées par la police. Cela permet une meilleure confidentialité et plus de sécurité", précise la directrice du département infirmier, Rachel Leflot.