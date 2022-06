En avril dernier, la Ville de Spa invitait les citoyens à proposer des noms de personnalités féminines afin de baptiser le futur nouveau clos qui s'installera au cœur du village de Creppe.

"Les spadois ont été très nombreux à répondre à cet appel et le Collège communal a retenu 5 propositions, en fonction des critères définis dans l’appel à idées. Il est maintenant temps de passer aux votes!", ont indiqué les autorités locales, ce vendredi 3 juin.

Le vote est donc ouvert aux spadois de 16 ans et plus, lesquels sont invités à se rendre entre le 4 et le 14 juin 2022 à l’Hôtel de Ville, munis de leur carte d’identité, afin de voter pour le nom de leur choix... les cinq noms retenus sont les suivants :

Clos des Cotiresses,

en hommage aux nombreuses agricultrices qui ont travaillé courageusement dans les champs et fermes du village.

Clos Liliane Dresse de Lébioles,

en hommage à la dernière propriétaire homonyme du Manoir de Lébioles, très appréciée des villageois.

Clos Monique Langen,

en hommage à l’ancienne concierge de l’école de Creppe, qui aura accompagné des générations d’enfants.

Clos Princesse Marguerite de Croÿ,

en hommage à la Princesse qui naquit à Spa le 11 juillet 1912 et résida dans la propriété « Mont Avry », proche de la Source de Barisart.

Clos Rosalie Fryns,

en hommage à l’une des femmes de la Résistance durant la seconde guerre mondiale, membre du groupe « Front de l’Indépendance » opérant dans la région de Spa. Elle fut arrêtée par la police militaire allemande en janvier 1944 et condamnée à 10 ans de travaux forcés.

L’isoloir est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h, le mercredi également de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10 à 12h. Un seul vote par personne est admis et il n’y a pas de procuration possible.