Les travaux de l’axe Xhavée – Crapaurue devaient débuter le 8 mars.



Bien que la météo de ces derniers jours soit très favorable et permette au chantier de se poursuivre normalement, les conditions climatiques des deux dernières semaines ont interrompu les raccordements particuliers au réseau de distribution d'eau le long de la place Verte et en Crapaurue. Il est en effet interdit d'intervenir sur de telles conduites pendant de fortes gelées, explique la Ville de Verviers. "Par conséquent, les interventions sur le réseau obligent de décaler le démarrage de la phase 1A (rue Jardon - rue de Rome) au 22/03 et non au 8/03 comme annoncé, sous réserve des conditions météos".



Les déviations des bus seront également mises en place au 22/03 (sous réserve des conditions météo).