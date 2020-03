Il a été enregistré alors qu’il s’engouffrait dans une ruelle du quartier Saint-Léonard

Alors que les recherches ne faiblissent pas pour tenter de retrouver la trace de Charles Johnen, 20 ans, qui a disparu alors qu'il revenait d’une soirée estudiantine à Liège dans la nuit de jeudi à vendredi, on apprend que le jeune homme a été filmé alors qu’il courrait dans une ruelle du quartier Saint-Léonard. Le jeune homme kote à Liège avec d’autres étudiants.

Cette nuit-là, il se trouvait à une soirée estudiantine. Il avait, comme beaucoup, consommé de l’alcool. Il a repris la navette. Il était censé continuer sa route jusqu’à la place Saint-Lambert, mais est descendu à Coronmeuse, un endroit qu’il ne connait pas bien.

Il n’a plus donné signe de vie depuis. Ses proches le recherchent. Plusieurs battues et recherches ont été organisées pour tenter de retrouver sa trace tant à Liège que vers Herve où des personnes ont déclaré l’avoir vu, mais sans succès. Un avis de recherche a été diffusé. Le GSM du jeune homme n’est malheureusement plus allumé.

Charles Johnen a été filmé alors qu’il s’engouffrait dans une ruelle du quartier Saint-Léonard. Il courrait. Alors qu’il aurait dû être filmé par une autre caméra qui se trouvait un peu plus loin, on a perdu sa trace. Depuis, ses proches sont dans le désarroi le plus total. Certains témoignages plus ou moins crédibles parviennent tant à la police qu’à sa famille. Des pistes qui, si elles ne sont pas sérieuses, ont le désavantage de faire perdre du temps pour la recherche du jeune homme.

Les proches viennent de lancer une nouvelle demande auprès des personnes qui possèdent des caméras dans les environs du quartier Saint-Léonard et Coronmeuse, mais aussi à proximité de Herve. Ils aimeraient que ces personnes fournissent les images de leurs caméras.

Ce lundi, la police locale et la cellule des personnes disparues se sont rencontrées à Liège. Lors de cette réunion, il a été décidé de poursuivre les recherches lors de patrouilles dans les endroits sensibles et qui auraient pu être le théâtre d’un accident et de se rendre auprès des habitants du quartier qui possèderaient des caméras pour en recueillir les images.

Pour rappel, Charles mesure 1m90 et est de corpulence mince. Il a les cheveux châtains coupés court. Il porte un appareil auditif aux deux oreilles et des lunettes à monture ronde et noire. Au moment de sa disparition, il portait un pull bordeaux et un pantalon bleu foncé. Si vous avez vu Charles Johnen ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au n° 116 000. Vous pouvez également envoyer vos témoignages via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu.