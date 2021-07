Ce jeudi matin, la décision a été prise de fermer les palais de justice de Verviers, mais aussi de Liège. Les deux palais ont été évacués avant d’être fermés.

En effet, le niveau de plusieurs cours d’eau, dont la Meuse qui traverse Liège et la Vesdre qui se trouve à Verviers sont dangereusement montés et des inondations sont à craindre. "Le gouverneur a demandé aux gens de rentrer chez eux", indique une employée du palais de justice de Liège. "Les chefs de corps ont d’abord fait évacuer las parkings justice puis ils ont pris la décision de nous faire rentrer chez nous."

Les conditions pour se rendre dans le centre de Liège deviennent de plus en plus compliquées. Il est demandé aux personnes de faire du télétravail dans la mesure du possible et de laisser les routes libres pour les secours. "Je n’avais pas de train ce matin et les bus commençaient à devenir rares", indique encore cette employée.