Le samedi 28 mars 2020 à Dolhain, l’ASBL Pims Prod présentera son nouveau spectacle, cette fois consacré aux années 70. Écrit par Michel Jacquemin aidé par Pierre Stembert, Back to the 70’s réunira une trentaine de chanteurs, danseurs et choristes dont la plupart sont issus de la troupe de Summer Nights. Les deux parties du spectacle comprendront une soixantaine de chansons en français et en anglais, des medleys et des chorégraphies créées pour la circonstance par Cécile Dumoulin (de la Compagnie Etairia-D) et également professeure de danse à Welkenraedt. "Les amateurs retrouveront, pendant 2 h 30, un très grand nombre de musiques et toute l’ambiance des années 70", expliquent les organisateurs. " Back to the 70’s est un spectacle à ne rater sous aucun prétexte ! Ce sera un spectacle rassembleur de générations dont la mise en scène originale restera gravée dans les mémoires." Réservations via www.resevents.be... M.B.