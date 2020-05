La centenaire a été diagnostiquée positive au Covid-19 alors qu'elle ne présentait aucun symptôme

Ce dimanche, Gilberte, une dame de Limbourg en province de Liège a fêté ses 100 ans ! En cette période de confinement, l'anniversaire de Gilberte a été un peu particulier puisque ses proches ne pouvaient pas l'approcher.

Gilberte a vu sa fille Laurianne, mais aussi son beau-fils René, son petit-fils Fabian et l’épouse de celui-ci, Jessica, mais aussi Lyzie, 4 ans et Maddie, 19 mois, ses arrières-petites-filles. Ils se sont tous rendus sur le parking de la maison de retraite où se trouve Gilberte.

Le plus incroyable, c’est qu’il y a quelques semaines, Gilberte a été diagnostiquée positive au Covid-19 ! " Heureusement, elle n’en n’est plus atteinte et donc lundi, le personnel la descendra dans l’entrée et nous pourrons partager un morceau de gâteau en restant dehors.", nous explique Laurianne, sa fille. Nous nous joignons à toutes ces personnes pour souhaiter un excellent centième anniversaire à Gilberte ! Plus d'informations dans le journal de ce lundi.