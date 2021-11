“Malgré ce caractère exécutoire, Fedasil n’a pas exécuté les termes de cet arrêté, se retranchant derrière la saturation de son réseau de places d’accueil. Au regard de la position attentiste adoptée et son absence manifeste d’intention de procéder à l’exécution de l’arrêté de police, la Ville de Spa n’a eu d’autre choix que d’initier une procédure en référé devant le Président du Tribunal de Première Instance de Liège”, explique la mayeur.



Ordonnance



Voici l’ordonnance qui a été prononcée ce 16 novembre 2021.

Par un arrêté de police du 26 octobre, la bourgmestre de Spa Sophie Delettre ordonnait de manière provisoire la limitation de la capacité du centre d’accueil Sol Cress à 200 personnes, sans préjudice du strict respect des mesures déjà existantes imposées par l’arrêté du 1er octobre.Pour atteindre cet objectif, il était ordonné à Fedasil et à la SRL Svasta de porter la capacité d’accueil du centre à 300 personnes maximum pour le 1er novembre à 20h au plus tard et à 200 personnes pour le 8 novembre à 20h au plus tard., justifie la bourgmestre,. "La SRL Svasta et Fedasil ont toutes deux introduit devant le Conseil d’Etat une demande de suspension en extrême urgence à l’encontre de cet arrêté de police. Par deux arrêts rendus le 2 novembre, le Conseil d’Etat a rejeté ces demandes de suspension, confirmant le caractère pleinement exécutoire de l’arrêté de police.Le Tribunal fait injonction à Fedasil de :• Transmettre à la ville de SPA et à la SRL SVASTA ;o Endéans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, la liste précise des 50 premiers résidents a priori non positifs au Covid 19 qui seront amenés à devoir quitter le centre d’accueil de SOL CRESS ;o Cinq jours plus tard, la liste précise des 50 résidents suivants a priori non positifs au Covid 19 qui seront amenés à devoir quitter le centre d’accueil de SOL CRESS ;o Cinq jours plus tard, la liste précise des 50 résidents suivants a priori non positifs au Covid 19 qui seront amenés à devoir quitter le centre d’accueil de SOL CRESS ;o Cinq jours plus tard, la liste précise des 50 résidents suivants a priori non positifs au Covid 19 qui seront amenés à devoir quitter le centre d’accueil de SOL CRESS ;o Cinq jours plus tard, le cas échéant, la liste précise des résidents a priori non positifs au Covid 19 qui seront amenés à devoir quitter le centre d’accueil de SOL CRESS, pour respecter strictement la limitation de capacité d’accueil fixée par l’arrêté de police adopté le 26 octobre 2021 par la bourgmestre de Spa, sauf nouvel accord entre les parties résultant notamment des réunions de réévaluation se tenant le cas échéant tous les quinze jours.• Déterminer le(s) Ijeu(x) où pourront être accueillis les résidents amenés à devoir quitter le centre d’accueil de SOL CRESS et les y transférer dans les 48 heures de la transmission de chacune des listes visées ci-dessus, après réalisation d’un test négatif au Covid 19 pour chacune des personnes à transférer, et de notifier dans le même délai à la ville de Spa les modalités pratiques de relogement et de transfert arrêtées pour héberger ces résidents déplacés.A défaut d’exécution volontaire des deux injonctions susvisées dans les délais fixés, Fedasil est condamnée à payer à la ville de Spa une astreinte de 10,000 euros par jour, jusqu’à ce que Fedasil ait transmis à la ville de Spa la liste exhaustive des résidents à transférer et ait procédé à leur transfert dans ce(s) lieu(x), étant précisé que le non-transfert de résidents positifs au Covid 19 repris sur la liste transmise ne génère aucun droit à la réclamation de l’astreinte.De plus, le Tribunal a examiné si l’arrêté de police du 26 octobre était ou non entaché d’une éventuelle illégalité justifiant son écartement, comme sollicité par FEDASIL. Au terme d’un raisonnement circonstancié, le Tribunal a confirmé la légalité apparente et la pertinence de l’arrête de police.Le Tribunal a encore souligné queLa bourgmestre a immédiatement sollicité qu’il soit procédé à la signification de l’arrêté de police, faisant courir les premiers délais imposés à FEDASIL., conclut la bourgmestre.