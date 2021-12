Ce jeudi matin, Véronica Godde, la directrice de l’école de la Providence, Marie-Jeanne Beckers, la présidente de pouvoir organisateur de l’établissement, et Louis Jacquemin, membre du PO, ont été conviés à une réunion à propos du projet de maison de détention, rue des Foxhalles, au sein l’ancienne maison de repos Entour’Âges (et dévoilé la semaine dernière).

Autour de la table, se trouvaient notamment la bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion, un représentant de la Justice de Liège, un représentant de la Régie des bâtiments et une représentante des maisons de détention. Au sortir de cette rencontre, le ressenti de l’école est pour le moins mitigé.

« On a l’impression d’avoir été entendus mais pas écoutés, lance Marie-Jeanne Beckers. La Ville campe sur sa position. Elle nous a bien rappelé qu’il s’agissait d’une maison de détention, pas d’une prison et qu’elle allait tout faire pour que cela n’ait pas d’incidence sur les enfants. »

On leur a également expliqué que les 50 détenus prévus, tous condamnés à de courtes peines (maximum 3 ans), seraient installés au troisième étage du bâtiment. Les niveaux inférieurs seraient, eux, dédiés à des bureaux. Une quarantaine de personnes veilleront à la sécurité des lieux et à l’encadrement des détenus.

« Mais la proximité avec l’école est toujours là. Les fenêtres donnent sur la cour et il n’est pas prévu de murer les lieux », note la présidente du PO. Les autorités leur ont aussi annoncé que les actes seraient passés et signés, dans 10 jours, le 27 décembre. « Cela ne nous laisse pas beaucoup de temps pour nous retourner, déplore-t-elle. On a demandé à voir le projet mais on nous a dit que celui-ci n’existait pas encore ».

Pour l’école, c’est toujours non

Si l’école de la Providence se retrouve au pied du mur, elle ne prévoit pas pour autant d’abandonner. « Ici, on laisse un peu redescendre tout cela mais on va se remettre rapidement au travail », assure Marie-Jeanne Beckers. La directrice de l’établissement a, quant à elle, déjà fait part de son refus de collaborer avec la Ville sur ce projet. « C’est une position sur laquelle nous ne reviendrons pas non plus. On doit protéger les enfants », répète la présidente.

Une autre inquiétude est aussi venue s’ajouter à celles qui existaient déjà : certains détenus, munis d’un bracelet électronique, pourront quitter la maison de détention le matin pour aller en réinsertion et reviendront le soir, pour y passer la nuit. « Ils pourront circuler dans le quartier. Ce ne seront ni des délinquants sexuels, ni des terroristes mais quand même… S’ils sont là, c’est qu’ils ont commis un délit. La Ville estime que cela va valoriser et redynamiser le quartier… »

Le pouvoir organisateur a aussi fait part aux autorités de leur regret d’avoir appris l’existence du projet via les médias. « On nous a bien fait comprendre que, si cela n’avait pas fuité dans la presse, on n’aurait pas été mis au courant. »

En attendant, le pouvoir organisateur de l’école compte bien continuer d’œuvrer main dans la main avec le comité de quartier et le Terrain d’aventures tout proche, pour faire entendre leur voix.