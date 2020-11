Ce lundi, à l'ouverture du procès dit "Mawda" à Mons, des personnes ont installé des affiches et des peluches sur le RAVel de Malmedy.

"De Bruxelles à Marche-en-Famenne, d’Ostende à Liège, mais aussi à Malmedy, des citoyens se mobilisent ce lundi 23 novembre pour soutenir la famille de Mawda, cette petite fille de 2 ans tuée par balle par un policier en 2018", indique Esmeralda Wirtz dans un communiqué.

Cette action coïncide avec l'ouverture du procès à Mons qui devra déterminer les responsabilités dans la mort de la fillette.

"Pour rappel, Mawda n'avait que 2 ans lorsqu'elle a été abattue lors d'une course-poursuite en 2018, alors qu'elle était en route vers une vie meilleure. L'officier qui a tiré le coup de feu doit comparaître au tribunal les 23 et 24 novembre. Il sera jugé pour homicide involontaire, mais on ne tire pas sur une camionnette remplie de gens "par accident"" estime Esmeralda Wirtz.

"Par la suite, des mensonges se sont répandus dans les communications de la police et du Parquet. Par exemple, ils ont déclaré dans un premier temps qu’il n’y avait pas eu usage d’une arme à feu, ou que Mawda serait tombée de la fenêtre du camion et serait morte d’un traumatisme crânien... Tout cela s'est avéré faux", poursuit-t-elle.

Les personnes qui ont réalisé cette action proposent aux citoyens de s'associer avec eux.

"Quelle que soit l'histoire : un enfant de deux ans est mort à la suite d'une intervention de la police. En cette date de début de procès, des actions sont donc menées dans toute la Belgique afin de soutenir la famille de Mawda ainsi que leur avocate. À Malmedy, des banderoles ainsi qu’une corde à linge ont été fixées sur le pont du RAVel. Les citoyen.ne.s intéressé.e.s peuvent venir accrocher des vêtements d’enfants, nounours et mots de soutien tout au long de la journée jusqu’à 18h, et partager leurs photos sur les réseaux sociaux avec les hashtags #Justice4Mawda #MawdaMonday et #StopPoliceViolence. Cette mobilisation, elle est pour Mawda et sa famille, mais aussi pour toutes les victimes du racisme structurel, des violences policières, ainsi que de notre politique migratoire, qui ne respecte pas les droits humains fondamentaux", termine Esmeralda Wirtz