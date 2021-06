Malmedy, porte des Hautes Fagnes, et sa petite sœur de Waimes restent depuis plus de 30 ans les pôles majeurs du développement touristique des Cantons de l’Est. Alors que la Ville célébrait son 100e anniversaire de r attachement à la Belgique, il lui semblait impossible de passer un nouvel été sans festivités. "Après 15 mois de confinement, tout le monde aspire à une autre vie, avec l’envie de faire la fête, de se retrouver", explique l’échevin du Tourisme, de la Culture et du Commerce André Hubert Denis. "On va sans doute vivre une période similaire aux années folles."

Ainsi, le Royal syndicat d’initiative de Malmedy et Atmos’fair proposent cet été, en collaboration avec Impact Events et l’Académie de musique, 120 animations gratuites réparties sur 5 scènes durant 15 semaines, du 18 juin au 19 septembre, dans le centre de Malmedy : places de Rome, de Cochem, St-Géréon et Albert Ier, et au Malmundarium.

"La volonté est de retrouver de l’activité culturelle et touristique à Malmedy", tant les week-ends que le vendredi soir, en mettant en avant son patrimoine et ses artistes locaux, tous genres confondus (classique, rock, jazz…), complète Jean Steffens, coordinateur général des Estivales.

Pour célébrer les Cantons de l’Est, l’Ostbelgienfestival - invité d’honneur - prendra possession du cœur de Malmedy ce week-end des 20, 21 et 22 août avec de la musique classique, folk, jazz…

Une route des bars

Pour la première fois une route des bars sera organisée dans la cité du Cwarmé, avec spectacles, showcases…

Cette édition des Estivales rendra hommage à l’artiste musical Dany Sana, personnage important de la ville.

Enfin, à l’occasion de la clôture des Estivales, les organisateurs proposent des Vibrations gourmandes : un rendez-vous entre artisanat, produits du terroir, folklore et traditions. Près de 50 producteurs régionaux seront présents les 17, 18 et 19 septembre sur les places du Châtelet et Albert, avec des animations de rue.