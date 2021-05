Ce jeudi après-midi, une Malmedienne âgée de 83 ans a reçu la visite d’une dame qui a tenté de se faire passer pour une factrice.

Il était aux environs de 15 h 45 lorsqu’une personne à sonné à la porte d’une dame âgée dont le domicile se trouve rue des Princes-Abbés à Malmedy.

L’habitante des lieux a répondu à l’interphone et une dame a tenté de se faire passer pour une factrice. Cette dernière a insisté et prétexté la remise d’un recommandé pour tenter de faire sortir l’octogénaire de son domicile. La victime n’a pas obtempéré et a remarqué que la "visiteuse" avait un accent.

La Malmedienne s’est méfiée et a refusé de sortir de son domicile. Ce mercredi, une autre dame, une habitante de Stavelot, a eu moins de chance puisqu’elle a été victime du même manège, mais a eu le malheur de son domicile. En effet, pendant que la "visiteuse" la retenait sur son seuil de porte, un complice s’est introduit chez elle pour lui voler des bijoux.

Selon la première victime, la suspecte est de corpulence normale, est âgée d’environ 35 ans et a des cheveux châtains qui étaient tenus en queue-de-cheval.

La police de la zone Stavelot-Malmedy a réalisé un procès-verbal et souhaite mettre en garde la population contre ce type de démarches. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter les services de police.