A la suite du CNS de ce jeudi, et "afin d'instiller un état d'esprit de sensibilisation au Covid, de participer au sentiment de sécurité, de résoudre le stress des croisements sur des trottoirs par endroits étroits, d'augmenter la probabilité d'avoir le plus de mon monde mettant son masque avant d'aller s'asseoir à une terrasse ou de rentrer dans un établissement Horeca", le collège de Malmedy a décidé ce vendredi d'imposer le port du masque au centre-ville.



La zone comprend la rue Devant les Religieuses à la place du Commerce, en passant par le Chemin-Rue, la place Albert et la rue Steinbach.



Cette obligation prendra effet le vendredi prochain 31 juillet, jour du marché et de grosse affluence, et la commune d'utiliser ce délai pour préparer la communication et installer les panneaux en entrée de zone.