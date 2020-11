La ville de Malmedy s’inscrit dans une politique dynamique de protection et de préservation des écosystèmes, que ce soit par un soutien au développement durable, par l’inscription dans le "Plan Maya", le soutien à la transition énergétique et aux initiatives novatrices en terme de réduction d’émissions de CO2. "Cette position et cette politique proactives sont indispensables afin de faire face, ensemble, aux enjeux planétaires de demain", justifie-t-elle.



Dans cette perspective, "chaque petite action est la bienvenue" et c’est dans ce sens que la Ville de Malmedy via le Syndicat d'Initiative mettra à disposition gratuitement des citoyens les équipements Can-Guru.



Le concept Can-Guru



Le concept Can-Guru, né en 2016, propose des sacs (100% belges) destinés aux marcheurs et coureurs désireux de ramasser les déchets qu’ils croisent sur leur route. "Can-Guru", c’est la contraction de cannette et kangourou.



La Ville offre ainsi la possibilité de prendre soin de soi tout en prenant soin de la planète. Les sacs sont destinés aux sportifs confirmés tout comme aux marcheurs du dimanche, ou au citoyen lambda, sans aucune limite d’âge.



Le Malmédien Lionel Van Eldom a développé le produit autour d’un axe d’économie circulaire et de valorisation des déchets à partir de matériaux up-cyclés et confectionnés dans une Entreprise de Travail Adapté située en Belgique. Le sac, décliné dans divers formats (Can - GuRun : Gilet technique de course/trail/vélo ; Can - GuPlogg : Sac ventral pour le plogging ; Can - GuWalk : Sac de marche hybride, et Can - GuKids son format « enfants »).



Plus d’infos sur https://www.can - guru.eu/fr/ Sacs à emporter au Syndicat d'Initiative ( Place de Châtelet, 9 - 1° étage). Uniquement sur réservation (vu les mesures sanitaires) au 080/799.635 (entre 8h et 17h).