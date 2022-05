Du 5 au 8 mai dernier avait lieu le traditionnel Grand nettoyage de printemps, auquel ont pris part de nombreux Malmédiens. En effet, l’opération a réuni 30 équipes regroupant un peu plus de 1000 participants, qui ont sillonné chemins, routes et places de la commune à la recherche de déchets sauvages.

Avec quel bilan? Au total, ce sont 70 sacs bleus (PMC) et 86 sacs transparents (fraction résiduelle), ainsi que l’équivalent d’une camionnette d’encombrants (métaux, bois et plastiques divers) qui ont été récoltés sur le territoire de la commune de Malmedy.

"Ce bilan, certes inférieur dans les chiffres à celui de 2019, dernière année “avant Covid” (206 sacs bleus et 268 sacs gris), s’explique d’une part par le fait qu’il y ait eu un peu moins de participants en 2022, mais aussi et surtout par le fait que la commune est beaucoup plus propre aujourd’hui qu’il y a quelques années. Plusieurs chefs d’équipe, dont certains participent à l’opération chaque année depuis plus de 10 ans, ont tenu à souligner la chose constatée sur le terrain. Preuve s’il en est que les différentes actions menées tant par la commune que par la Région, avec l’aide des citoyens, commencent à porter leurs fruits" , commente Marc Geron, coordinateur de l’opération à Malmedy.