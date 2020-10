Depuis plusieurs semaines le nombre de cas positifs ne cesse d’augmenter. Vendredi dernier par deux fois, de nouvelles mesures ont été annoncées pour juguler la pandémie dans notre pays.

« Je l’ai déjà dit antérieurement : si Herve a été relativement épargnée lors de la première vague, il n’en est plus rien à présent. Les contaminations à Herve sont exponentielles mais surtout, et c’est bien là l’élément le plus préoccupant, les hospitalisations se multiplient elles aussi et sont plus problématiques qu’en mars dernier. Nous nous devons aussi de penser au personnel soignant qui est en manque d’effectifs et au bord de l’asphyxie » explique le bourgmestre Marc Drouguet.

C’est pourquoi le collège communal a décidé de prendre de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19. Celles-ci prendront cours dès aujourd’hui et jusqu’au 19 novembre inclus :

· Fermeture des salles communales et sportives.

· Annulation des réunions des mouvements de jeunesse pour les plus de 12 ans.

· Suppression des stages durant les vacances de Toussaint aussi bien dans les salles communales que privées. Pour les parents qui n’ont pas d’autres alternatives pour faire garder leurs enfants durant cette période de vacances scolaires, la garderie organisée par le CPAS est maintenue.

· Suspension des cours en présentiel dans les écoles communales à partir de ce mercredi. Un système de garderie est organisé dans les différentes implantations les 28, 29, 30 octobre ainsi que les 9 et 10 novembre. Dans la mesure du possible il est demandé de garder ses enfants chez soi.



Par contre, les activités sportives ainsi que celles des mouvements de jeunesse encadrées en extérieur pour les moins de 12 ans sont autorisées.

Pour rappel, les Services du Centre Administratif restent accessibles mais uniquement sur rendez-vous au 087 69 36 00 ou à accueil@herve.be.

En vertu des décisions des gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un couvre-feu a été instauré de 22h à 6h du matin. Et le bourgmestre de préciser que « des contacts ont été pris avec la Zone de Police du Pays de Herve afin que les contrôles soient renforcés sur le territoire de la Ville de Herve ».

Il rappelle également que « les 6 règles d’or sont les piliers de notre avenir… elles nous donnent l’occasion de mieux vivre avec le virus, tout en veillant sur notre santé et en protégeant les autres ».