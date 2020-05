En vue du déconfinement, la Ville de Verviers a annoncé des mesures importantes en matière de mobilité douce : zone 30 en centre-ville et création de bandes de circulation réservées aux cyclistes.

Très vite, la locale Ecolo s'est réjouie de cette décision puisque la mise en place d’un plan vélo était et reste l’une des quatre grandes priorités d’Ecolo Verviers pour 2020.

"La mobilité sera un des éléments clés de notre nouveau mode de vie : plus simple, plus durable et plus sain ! Cette décision de la majorité répond enfin à un des manquements principaux du projet « Verviers, ville conviviale », à savoir l’absence de vision pour la mobilité douce dans le futur centre-ville rénové. Elle viendra sans aucun doute renforcer d’autres projets ambitieux structurants dans notre ville comme la Vesdrienne !", explique-t-on chez Ecolo.

Lais Ecolo en demande plus encore. "Les décisions prises sont un signal positif et elles doivent être accompagnées de mesures cohérentes et complémentaires. Ecolo veut apporter son expérience et des balises pour garantir le succès de la modernisation de notre centre-ville". Et, Ecolo d'énumérer toute une série de choses :

· Sécurisation des aménagements cyclistes (gravillons, nids de poule, peintures glissantes….) avec priorité aux abords des écoles,

· Mise en place de solutions de parking près des bâtiments publics, de box de rangement pour vélos,

· Aménagements cyclistes lors de chaque réfection de voirie en vue de créer des parcours cohérents et en réseaux,

· Soutien à l’achat de vélos ou de trottinettes dans notre commune en accordant une prime ou des conseils à la population, partenariat avec des artisans réparateurs locaux, organisation chaque mois d’une « Journée tous à vélo » (notamment pour les petites courses comme le pain chez son boulanger par exemple)

· Amélioration de l’éclairage nocturne,

· Travail sur des parcours intermodaux (vélo-bus-train)

· Sensibilisation à la mobilité douce tant pour les nouveaux cyclistes que pour les familles, écoles, associations…

"Pour réussir cette transition, Ecolo demande que les spécialistes et autres acteurs concernés puissent être consultés très rapidement : commerçants du centre-ville, Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes au Quotidien (GRACQ), établissements scolaires, vendeurs et réparateurs de vélos, etc. Plus l’adhésion sera forte, plus l’impact sera positif."