Améliorer la mobilité douce et lutter pour le climat est un des objectifs du Gouvernement Wallon. Un appel a été lancé fin 2020 pour permettre aux communes de développer des projets visant à promouvoir la pratique du vélo au quotidien, comme l’aménagement de pistes cyclables. "J'ai suivi de près ces dossiers et me réjouis de découvrir les décisions prises ce jeudi par le Gouvernement Wallon !", écrit le député André Frédéric ce jeudi qui informe que, sur proposition du ministre Philippe Henry (Ecolo), le Gouvernement a décidé d'allouer 5.350.000 euros pour 16 communes de l'arrondissement de Verviers dans le cadre de l'appel à projets "Communes pilotes Wallonie cyclable" :



Verviers 1.200.000 euros pour la réalisation de l’axe Centre-Ville/Maison-Bois, Eupen 500.000, Spa 300.000, Malmedy 300.000, Welkenraedt 300.000, Aubel 150.000, Limbourg 150.000, Olne 150.000, Plombières 300.000, Thimister 150.000, Baelen 150.000, Pepinster 300.000, Herve 500.000, La Calamine 300.000, Theux 300.000 et St Vith 300.000 euros.



"Ce sont d'excellentes nouvelles pour l'ensemble des concitoyens de notre bel arrondissement !", se félicite le député wallon.

Liaison douce en Cité thermale



La Ville de Spa a choisi l’Avenue Amédée Hesse, soit l’axe Pompéa (rond-point Pierrot)-Lac de Warfaaz, pour développer un projet de liaison cyclo-piétonne en bord de voirie.

Ce projet, qui reliera de facto la future nouvelle piscine et le centre ADEPS, a pour vocation d’offrir confort et sécurité pour tous les usagers faibles.

En marge de ce subside, la Ville s’est également engagée à mettre en place : Un agent communal « vélo »; Une commission communale vélo, chargée de monitorer la stratégie communale et émettre des avis sur les aménagements ; Diverses mesures en faveurs des cyclistes (bornes de recharges, sécurisation, râteliers, etc.).

Enfin, la Ville de Spa dit se réjouir de voir émerger des projets – RAVeL des Sources, RAVeL L44, traversée de Spa, etc - qui la placeront demain "au cœur d’un magnifique réseau de mobilité douce, à la fois utilitaire et touristique".