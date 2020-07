Le suspense était à son comble pour le monde politique verviétois. Comme attendu, ce mercredi à 11 heures, la bourgmestre de Verviers Muriel Targnion, sous le coup d'une procédure d'exclusion du parti, a été entendue au siège du Parti socialiste, situé Boulevard de l’Empereur à Bruxelles. Elle a été questionnée par la commission de vigilance nationale du parti, l'organe chargé du respect des règles au PS composé d’une dizaine de personnes.



Il aura finalement dû attendre ce jeudi, tant la délibération fut longue, pour que la décision de la commission de vigilance tombe : la bourgmestre de Verviers Muriel Targnion est exclue du Parti socialiste !

Ce qui lui est reproché ? D’avoir enfreint les directives du parti en déposant une motion de méfiance collective contre le collège alors que l’Union socialiste communale (USC) et la Fédération verviétoise du PS étaient sous tutelle. Il lui avait été demandé de suspendre toute procédure mais elle n’avait rien voulu savoir, poussant la résistance jusqu’au bout pour tenter d’évincer son principal rival : le président du CPAS Hasan Aydin (PS).

Contactée par nos soins, Muriel Targnion (PS), émue, n'a pas souhaité pour l'heure donner sa réaction quant à cette décision. Il lui faut en effet digérer cette annonce qui vient véritablement noircir sa carrière politique et son siège à la tête de Verviers. Elle sait que les choses seront dorénavant plus compliquées pour continuer à siéger comme bourgmestre... indépendante. L'ex désormais socialiste communiquera plus tard dans la journée.