Lors d’un conseil communal déroulé en visioconférence (et retransmis sur écran géant place du Marché) ce vendredi soir, les conseillers communaux ont tenu une minute de silence après avoir rendu hommage aux victimes et sinistrés des inondations des 14 et 15 juillet derniers au travers d’un texte émouvant déclamé par chacun des élus. Ceux-ci ont également souligné la solidarité et remercié les bénévoles, policiers, pompiers, agents communaux et sociétés venus prêter main forte. "Les larmes ont coulé à de nombreuses reprises, la fatigue se lit sur les visages, même la volonté de redonner des couleurs à notre ville est devenue bien grise", s’est ému le conseiller humaniste Claude Orban. "Nous pleurons notre ville mais nous l’aimons plus que tout", a ajouté Muriel Targnion.

La bourgmestre a débuté la séance par un compte rendu à destination des citoyens afin d’expliquer, chronologiquement, "l’ampleur du travail réalisé par la Ville durant ces 16 jours suite aux inondations" : ouverture d’un centre de crise, accueil puis relogement des personnes sinistrées, organisation des dons, travaux publics, cadastre…

Des questions



Tandis que plusieurs Verviétois ont perdu la vie dans ce drame, 5 112 logements sont désormais sinistrés, "ce qui représente 15 000 personnes". "La première question est de savoir ce qu’il s’est réellement passé durant ces doubles vagues survenues durant la nuit", bien qu’il soit "trop tôt pour y répondre", a souligné la bourgmestre, qui se tourne vers la justice pour expliquer les faits. "Pourquoi on n’a pas été prévenus ?", s’est interrogé dans ce sens le chef de groupe PTB qui demande à la Ville de se porter partie civile. Même incompréhension du chef Ecolo qui appelle à préserver la ville de risques futurs aussi graves.