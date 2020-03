Le palais de justice verviétois, qui date de la deuxième moitié du XIXe siècle, présente des problèmes de stabilité. Une série de travaux urgents et de sécurité ont déjà été réalisés depuis la fermeture de l’aile Janson, et d’autres sont encore prévus.

Fin février, la Régie des bâtiments a ainsi réalisé le démontage en urgence d’une des cheminées de l’aile Janson suite aux intempéries qui ont fragilisé sa stabilité. En outre, il y a quelques jours, des travaux d’étançonnement ont commencé afin de soutenir le plancher du 1er étage de l’aile située côté place du Palais.

Une étude, réalisée en novembre 2019, a en effet déterminé que les planchers en bois du premier étage de cette aile étaient arrivés à saturation. Ceux-ci n’ont pas été conçus à l’origine pour supporter autant de poids puisque les besoins actuels de la justice ont évolué.

"La sécurité est et reste une priorité pour la Régie des bâtiments. Toutes les décisions sont prises en concertation avec la Justice. Ces travaux sont réalisés afin de garantir la sécurité du personnel et des citoyens. En parallèle, la Régie des bâtiments termine les finitions du tout nouveau bâtiment situé en face du palais pour la fin de ce mois de mars. Deux nouvelles grandes salles d’audience et deux chambres du Conseil y sont aménagées, ainsi qu’un comptoir d’accueil, différents guichets et des bureaux ", commente Gert Jansens, directeur général des Services opérationnels de la Régie des bâtiments.

De plus, un étançonnement et une stabilisation de la façade de l’aile Janson sont également prévus au cours du printemps pour soutenir et protéger la façade classée. Une fois ces travaux de sécurisation terminés, la toiture et les planchers du 2e étage de l’aile Janson pourront être totalement démontés. Ces travaux sont prévus pour l’été 2020.

Une étude complète

Enfin, la Régie des bâtiments prévoit la réalisation d’une étude complète concernant la rénovation du palais, y compris de son extension. Les travaux seront réalisés par phases, étalées sur plusieurs années.