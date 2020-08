Nouvelle majorité à Verviers: le MR obtiendra bien un troisième échevinat au 1er juillet 2022 Verviers Belga © tonneau

Dans le nouvel accord de majorité, présenté en fin d'après-midi par les quatre partenaires de la majorité à Verviers (PS-MR-cdH-Nouveau Verviers), soutenus par Bernard Piron, il est prévu que le PS cède un de ses cinq échevinats au 1er juillet 2022. "Il reviendra au MR en vertu des accords conclus par le Cartel", a précisé Maxime Degey, chef de file du MR. Nouveau Verviers prendra lui la présidence du conseil dans les mois à venir, toujours selon les accords du Cartel. La nouvelle équipe mayorale sera dirigée par l'ancien chef de groupe PS Jean-François Istasse qui ceindra l'écharpe de bourgmestre le 14 septembre prochain lors de l'installation de cette nouvelle majorité grâce au vote d'une motion mixte qui prévoit une double motion de méfiance individuelle à l'encontre d'Hasan Aydin, président du CPAS et Sophie Lambert, échevine du Logement, en position pour devenir bourgmestre et qui ne pourront dès lors le devenir, et une motion de méfiance collective qui avalisera, elle, la nouvelle équipe forte de 25 conseillers sur les 37 élus verviétois.