Verviers : nouvelle organisation de l'aide alimentaire dès ce 14 août Verviers Aude Quinet Deux points de distribution seront installés en ville, sur le parvis de l'Eglise Saint-Remacle et Grand-Place à Ensival.

© Tonneau

À partir de ce samedi 14 août, la Ville de Verviers a organisé l'aide alimentaire aux sinistrés de deux façons :

1. Les colis de nourriture sèche seront désormais uniquement distribués par le Relais Social Urbain, comme il le fait tout au long de l'année dans ses locaux. Attention, il est impératif de s’inscrire auprès des numéros suivants :

- Relais Social Urbain : 087 310 315

- Reverval : 0478 35 01 53



2. Les repas chauds seront distribués par le biais de La Défense, avec le soutien du Relais Social Urbain et de la Croix-Rouge.



Deux points de distribution seront installés en ville. Le premier va se trouver sur le parvis de l’Église Saint-Remacle et le second Grand Place à Ensival.

La distribution sera assurée chaque soir par des militaires et des bénévoles de la Croix-Rouge.

Afin d’aider et d’identifier au mieux les personnes dans le besoin, des jetons seront donnés au préalable, selon les listings déjà établis ces dernières semaines. Ces jetons seront à remettre au point de distribution en échange d’un repas.

Pour les personnes ne pouvant se rendre à un point de distribution, une aide à domicile sera maintenue par des bénévoles de l’ASBL Verviers ma Ville Solidaire, en coordination avec le Relais Social Urbain. Info complémentaire sur le site www.verviers.be

La Ville tient à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui ont assuré la distribution