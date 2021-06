Olne : le toit d’un bâtiment de l’école communale de Saint-Hadelin s’est envolé Verviers Aude Quinet Le personnel enseignant et des parents bénévoles se sont mobilisés pour aider aux travaux de nettoyage et déblaiement. © D.R.

Les intempéries de cette nuit ont causé de gros dégâts au sein de l’école de Saint-Hadelin. La toiture du bâtiment abritant la classe de psychomotricité et le préau couvert s’est envolée et a sérieusement endommagé les autres bâtiments scolaires situés à proximité.



"Les parents des enfants des classes concernées sont en train d’être contactés individuellement pour les informer des mesures qui seront d’application demain matin", explique la commune d'Olne.



En synthèse, les classes de maternelles ainsi que les classes de 1ere, 5e et 6e années primaires restent sur le site de Saint-Hadelin. Les classes de 2, 3 et 4e années sont relogées dans d’autres locaux sur la commune :

- la classe de 2e année ira à l’école communale d’Olne (chemin des écoliers 3)

- la classe de 3e va à l’espace culturel de Hansez (chapelle de Hansez 4)

- la classe de 4e va à la salle des conseils (rue village 89)



Les garderies des classes de 2e et 4e années se feront à l’école communale d’Olne. Les garderies pour la classe de 3e se feront à l’école de Saint-Hadelin.



"Exceptionnellement les garderies seront accessibles dès 7h du matin sur les deux sites (Olne et Saint-Hadelin)", précise la commune.



A noter que le personnel enseignant et des parents bénévoles se sont mobilisés tôt ce dimanche pour aider le personnel communal aux travaux de nettoyage et déblaiement.