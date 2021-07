Reportage deux semaines après les inondations : "On se débrouille comme on peut" VerviersReportage Aude Quinet © Michel Tonneau

A Pepinster, l’espace Piqueray fraîchement rénové fait place aujourd’hui à un désert de boue dont la poussière vient frapper au visage par le vent énergique de ce jeudi. Voici quinze jours que les inondations ont touché de plein fouet la petite commune de 9771 habitants. Les rues, dont les trottoirs ont été éventrés sous la force des flots, s’apparentent à une véritable scène de guerre. Boue, gravats, amas de déchets sortis des habitations jonchent ça et là le sol tandis que des dizaines de véhicules et ouvriers (pompiers, service travaux de la commune, Ores, Resa...) s’affairent à nettoyer les chaussées, rétablir l’électricité, vider les dernières caves... Le bruit est assourdissant.

Chez Jean-Paul (66 ans), Resa est à pied d'oeuvre pour remplacer les compteurs situés dans ses 100 mètres de cave. Une ligne laisse entrevoir la hauteur de l’eau lors du déluge. “On a retiré ici en tout 60 000 litres d’eau, et 2000 à 3000 litres encore aujourd’hui”, nous explique-t-il tandis que deux dames lui apportent généreusement une caisse de produits d’entretien, “c’est un cadeau de Limbourg !”, lancent-elles. La solidarité vient de toutes parts. Outre le nettoyage, le propriétaire doit encore régler les problèmes avec les assurances. “J’attends l’expert pour constater les dégâts. Le listing du matériel noyé est fait”. Il faudra ensuite penser aux travaux. Le travail est titanesque mais le sourire reste. [...]