Inondations Arlette, 81 ans, a tout perdu dans les inondations, mais veut rester à Ensival.

Non loin de la Grand-Place d’Ensival (Verviers), Arlette (81 ans) observe son quartier natal depuis la fenêtre du premier étage de l’habitation de sa fille, qui l’héberge depuis la crue qui a ravagé son appartement du rez-de-chaussée. L’ambiance a bien changé dans ce quartier autrefois animé. Les rires ont fait place à la désolation. Outre des victimes, la crue aura marqué les visages, les maisons…

Cette nuit-là, Arlette a tout vu depuis cette même fenêtre. "Dès que j’ai vu l’eau montée, je suis montée chez ma fille mais je n’ai pensé à rien prendre avec moi. Jamais je n’aurais cru ça monterait si vite, si haut… Ça m’est tombé dans les jambes. Mais voilà, on continue, on se soutient avec ma fille". Arlette a désormais sa chambre dans la salle à manger de sa fille où elle peut loger au sec et au chaud.