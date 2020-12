La rue Spintay, artère autrefois florissante de Verviers, est devenue au fil des expropriations et ventes d’immeubles une rue fantôme. Des planches sont posées en lieu et place des vitres, les pièces abandonnées sont ouvertes aux quatre vents et aux squatters, sans oublier des infiltrations d’eau… En une dizaine d’années, des problèmes de stabilité sont nés.

Mardi, la Ville de Verviers a annoncé fermer à nouveau la rue à la circulation des véhicules pendant un mois tandis qu’une zone sécurisée et isolée sera établie par précaution à hauteur des immeubles désignés.

En cause ? Le dernier rapport de stabilité commandé par la société City Mall, propriétaire de 26 maisons (la Ville 11). Celui-ci stipule que quatorze maisons menacent de s’effondrer.

Voici plusieurs mois que la Ville demandait un rapport de stabilité. "Aujourd’hui, on constate que la réhabilitation de ces maisons n’est plus possible et qu’il va falloir procéder à leur démolition", explique l’échevin de l’Urbanisme Freddy Breuwer. "Déjà six immeubles ont été démolis en octobre dernier." À présent, la Ville souhaite la démolition "de tout le côté impair de la rue. Si le promoteur ne dépose pas une demande de permis en ce sens, la bourgmestre donnera l’injonction de démolir".

Vers un projet B ?

Pour rappel, la rue Spintay s’inscrit dans le projet de rénovation urbaine initié par City Mall qui prévoit la création de logements et de bureaux, et d’un centre commercial (Oquai) à proximité. Conscient que la réhabilitation ne pourra avoir lieu, le promoteur Patric Huon prévoit d’introduire une demande de permis modificatif pour leur démolition. "On prendra les mesures qu’il faudra prendre au vu de la vétusté des bâtiments", nous assure-t-il. "On s’organise pour une démolition fin janvier."

Pour l’échevin de l’Urbanisme, "cette démolition ouvre la voie à un autre projet de revitalisation, y compris le projet de centre commercial", et de vouloir poursuivre la discussion avec le promoteur "pour évoluer vers un projet alternatif".

"Avec le temps qui passe, plus de quinze ans maintenant, et la crise sanitaire, le projet tel quel de centre commercial a du plomb dans l’aile. On peut craindre que la commercialisation ne soit pas suffisante avant l’échéance du permis en avril 2022. Le promoteur devra bientôt prendre une décision. La Ville est en difficulté avec 40 % de cellules vides… et son centre commercial ne se fait pas", souligne-t-il. Ira-t-on dans ce sens ?

Contacté par nos soins, Patric Huon dit "continuer les efforts de commercialisation". Pour l’heure donc, "rien ne change. On privilégie toujours le projet de centre commercial tant qu’on a les permis, mais on se prépare, si ça devait arriver, à réaliser un projet alternatif. Il ne faut pas rester naïf au vu de l’évolution du monde économique et des modes de consommation". La construction des nouveaux logements pourrait intervenir plus tôt que prévu.

À noter qu’une nouvelle réunion est prévue entre la Ville de Verviers et le promoteur pour faire le point en janvier.