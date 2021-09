Si vous voulez vous investir dans cette action, tout en respectant les consignes de ramassage et les mesures sanitaires de rigueur destinées à protéger l’ensemble des participants, vous pouvez vous inscrire auprès du Service Environnement de l’administration communale de Verviers, Pont de Sommeleville n°2 à 4800 Verviers (jusqu’au 23/09/2021), tél 087/327.558 ou via mail à environnement@verviers.be.

Enfin, la Ville en profite pour remercier les associations extérieures qui sont déjà mobilisées sur le territoire afin d’aider les communes sinistrées, par la remise en état des berges de la Vesdre, notamment :

Suite aux terribles inondations de juillet dernier, l’ASBL Contrat de rivière Vesdre et la Ville de Verviers ont travaillé main dans la main afin de permettre à l’événement de se tenir et d'assurer un nettoyage des zones sinistrées en toute sécurité pour les bénévoles., indique la Ville de Verviers.Les consignes et recommandations suivantes, données par le Service public de Wallonie, devront en outre être impérativement respectées :- Ramassage uniquement des déchets mobilisables par une personne et à la main.- Les déchets habituels, style canettes, plastiques... sont à mettre en sacs.- Les déchets spéciaux, peinture, bidons de produits dangereux, piles sont à prendre avec beaucoup de précaution et à séparer du reste des déchets.- Rester sur les berges, NE PAS ALLER DANS l’EAU (danger de trous) !!!- Rester prudent face à des déchets inconnus ou dangereux (bonbonnes, citernes...)- Interdiction de fumer car certains produits et bouteilles de gaz sont inflammables- Porter des gants résistants- Etre équipé de chaussures adaptées ou de bottes- Porter un masque- Ne pas être accompagné d’enfants (danger)- RIVER CLEANUP- Les Ambassadeurs de la Propreté- Les Groupes Be WaPP (« Grand Nettoyage »)- L’ensemble des bénévoles, d’où qu’ils soient