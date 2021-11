Jalhay Michel Fransolet, vice-président de l’ASBL Région de Verviers, défend sa région…

Avec ses 5 000 hectares de réserves naturelles, protégées depuis 1957 (ce qui en fait la plus vieille réserve naturelle du pays), les Hautes Fagnes représentent aujourd’hui un biotope inédit en Belgique… pays parmi les plus urbanisés d’Europe. D’autant que le territoire "sauvage" des Fagnes s’étend bien au-delà de ces zones humides et désertes de nos hauts plateaux. Le dossier présenté par l’ASBL Région de Verviers porte d’ailleurs sur quelque 12 000 hectares… un espace qui pourrait donc devenir, fin 2022, l’un des deux premiers parcs nationaux en Wallonie. Michel Fransolet, bourgmestre de Jalhay et vice-président de l’ASBL, défend l’unique dossier liégeois.

Les Hautes Fagnes sont déjà une réserve reconnue… pourquoi un parc national ici ?

"Nous avons constitué ce dossier avec la participation du DNF (Division Nature et Forêt) et ce qui est sûr, c’est qu’au niveau de la biodiversité et de la qualité du territoire, nous sommes vraiment dans le top de ce que demande la Région, avec les parcs nationaux. Nous aurions pu limiter mais nous avons préféré proposer un vaste territoire et il y a d’ailleurs une cohérence car nous sommes vraiment contigus du parc national allemand de l’Eiffel".

L’intérêt est aussi touristique…

"Nous avons en effet vu pendant les périodes de confinement l’intérêt que les touristes ont porté à la région mais le souci est que nous n’avions pas la capacité d’accueil nécessaire. Les gens se parquaient et circulaient n’importe où et il y avait un effet néfaste sur la biodiversité. Avec ce label, nous avons l’espoir de créer une structure d’accueil qui permettra de mieux orienter les touristes".