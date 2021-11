À la fin de la procédure lancée par la Région wallonne, il n’en restera plus que deux… deux lauréats donc qui seront consacrés Parc national. Mais aujourd’hui, ce sont 7 candidatures wallonnes qui ont été rentrées pour cet appel à projets qui poursuit l’objectif de "donner davantage de place à la nature en Wallonie". À côté des Hautes-Fagnes, seule candidature liégeoise, on retrouve l’Entre-Sambre-et-Meuse, la région Famenne-Ardenne, la Forêt d’Anlier, les Forêts de Brabant, le Massif de Saint-Hubert et la Vallée de la Semois. Un nombre de candidatures qui satisfait naturellement la ministre Céline Tellier : "Cet enthousiasme partagé pour investir ensemble dans la nature et valoriser notre patrimoine naturel est réjouissant"… Ministre qui rappelle donc que l’objectif est bien le renforcement de la biodiversité, mais pas seulement. En effet, le projet de parcs nationaux entend "valoriser un patrimoine naturel d’exception à des fins de conservation de la nature et de valorisation touristique". Parmi les critères d’admissibilité, l’appel à projet demandait que le territoire proposé couvre une superficie minimale de 5 000 ha, dont 75 % sont d’intérêt biologique et 40 % bénéficient d’un statut de protection. Suite à la validation des dossiers, le comité d’évaluation va procéder à l’évaluation des candidatures en fonction des critères d’évaluation que sont la valeur actuelle du territoire concerné et ses opportunités (nature, tourisme), la contribution du projet aux objectifs régionaux en matière de nature et de biodiversité, de climat, de mobilité,… sans oublier la "gouvernance" du projet et sa solidité financière. Le comité remettra, fin 2021, un rapport au Gouvernement qui présélectionnera 4 projets. Ces derniers auront 10 mois pour approfondir leur dossier qui sera réévalué… Deux parcs seront désignés fin 2022.