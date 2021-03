Alors que la saga politique verviétoise se poursuit, celle de la rue Spintay vient de connaître un nouvel épisode décisif qui pourrait bien clore l’histoire de cette ancienne rue commerçante, emportant avec elle les traces d’un glorieux patrimoine populaire.

Sur base d’une nouvelle étude préalable au chantier remise par City Mall Verviers, la bourgmestre a pris un nouvel arrêté de démolition ce mardi, pour cause d’instabilité des bâtiments abandonnés. Une étude dont on peut s’interroger sur sa fiabilité tant son exécution fut rapide (quelques jours seulement), et qu’elle fut réalisée par le même bureau d’ingénieurs dont le promoteur lui-même avait contesté le sérieux par l’intermédiaire de son avocate lors de son recours (débouté) au Conseil d’État.

Cette nouvelle étude de stabilité conclut pour rappel au risque d’effondrement de 28 immeubles (sur 32), entre les numéros 1 à 109, soit bien plus que prévu initialement. L’arrêté ordonne la démolition de 18 maisons et le démontage de dix façades. Seuls quatre immeubles sont préservés, pour l’instant du moins.

Pour Virgil Declercq, président de la Communauté Historia ASBL, parler de démontage des façades "est un leurre, c’est de la poudre aux yeux, une manœuvre politique pour apaiser les Verviétois". "L’arrêté précise que la conservation des éléments n’est requise que si 75 % des pierres parviennent à être démontées sans se casser, or on sait que les pierres sont fragiles et seront difficiles à retirer." Par ailleurs, "c’est une rue construite en dominos, si une tombe, toutes tombent". De sorte que "les bâtiments isolés ne tiendront pas. Pendant qu’une sera démolie, des microfissures vont se créer sur la voisine, qui finira aussi par tomber". Pour ce défenseur du patrimoine, "c’est une politique de démolition des années 70 qui ne respecte pas les règles ni le patrimoine. La Ville croit qu’assainir, c’est démolir et construire du neuf, elle se trompe".

Amiante

Un constat partagé par l’Awap qui, sur demande de la ministre De Bue, avait procédé à une réévaluation patrimoniale des biens impairs, en pastillant plusieurs, mais leur intérêt n’avait pas été jugé suffisant par la ministre pour une inscription sur la liste de sauvegarde, et même si classement "c’est la sécurité publique qui prime", nous dit-on.

Un problème se pose toutefois : plusieurs bâtiments contiennent de l’amiante, ce qui implique qu’avant toute démolition, même pour raison d’insécurité publique, un permis d’Environnement doit être requis auprès de la Région wallonne, qui a 60 jours pour se positionner. Enfin, le permis accordé à City mall en 2014 concerne la rénovation des maisons, ce qui oblige désormais en principe l’obtention d’un permis de démolition… Pas si simple donc.