Cette année encore les organisateurs des 3h de cuistax folkloriques de Herve auraient aimés remettre le couvert. Cela faisait cinq années consécutives que des jeunes pédalaint au rythme de la bonne humeur dans la cour du Collège Provincial de Herve le 4e week-end d’octobre.

"Malheureusement, les conditions sanitaires ne nous permettent pas d’organiser cette grande journée festive et caritative cette année.", annonce Boris Chandelle, organisateur.

L’année dernière, ce sont plus de 350 jeunes et moins jeunes qui ont courus, en deux courses, au profit des enfants de la Verdisée et des Galapiats, deux services résidentiels pour jeunes en difficultés à Herve et à Battice.

"L’ensemble des bénéfices est reversé aux enfants afin de leur permettre de participer à un stage de leur choix durant l’année. 1000 euros ont ainsi pu être récoltés l’année dernière.", précise l'organisateur.



Un jeu pour les mouvements de jeunesse

Les organisateurs n’oublient pas pour autant les mouvements de jeunesses qui leurs sont fidèles depuis cinq ans. Ils ont ainsi décidé de leur organiser un grand jeu interactif qui se déroulera le 24 octobre prochain.

"Ce sera un jeu que chaque section pourra effectuer lors de sa réunion du samedi après-midi, dans ses propres installations pour éviter les contacts" nous explique Robin Franz, organisateur. "Nous aurons besoin des animés pour mener une enquête de la plus haute importance".

Ce jeu, situé entre un Cluédo et un Escape-Game, est adapté pour les enfants de 8-12 et 12-18 ans.

Il est ouvert à toutes et tous. Inscriptions gratuite via la page Facebook (3h de cuistax folkloriques de Herve) jusqu’au 18 octobre au plus tard.