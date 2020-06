Annoncée du 24 au 27 juin, la braderie habituelle aurait transformé les rues du centre-ville de Verviers en magasin à ciel ouvert. Juste avant les soldes et les vacances, nombreux sont ceux qui auraient profité des bonnes affaires et d’une ambiance estivale, festive et familiale.

Cependant, en cette période de déconfinement, les dernières modalités du Conseil National de Sécurité considèrent les braderies comme des marchés occasionnels qui peuvent drainer un nombre important de personnes. Elles ne sont donc pour l'heure pas autorisées.



Les commerçants du centre-ville souhaitent toutefois réaliser une action pour ramener le consommateur en ville et redonner du souffle aux commerces.



L’Union des Commerçants Vervietois "Shop’in Verviers" a ainsi proposé à l’Echevinat des Affaires Economiques de lancer l'opération "Ceci n’est pas une braderie" aux mêmes dates que la braderie initiale, en pied de nez aux mesures prises par le gouvernement fédéral.



Concrètement, du 24 au 27 juin, en dehors de la période des soldes, un grand nombre de commerçants du centre-ville de Verviers fera des promotions, des démarques et des bonnes affaires. Rappelons que les soldes ont été reportées au mois d’août cette année suite à la pandémie.

L'Echevinat du Commerce précise que les commerçants participants seront identifiés par un sticker sur le thème "Ceci n'est pas une braderie".



"Nous espérons que cette initiative plaira à nos clients ! Avec les terrasses agrandies dans le piétonnier et place du Martyr, une météo on ne peut plus favorable et la convivialité légendaire des commerçants du centre-ville, cela ne peut que laisser présager d’une grande réussite", se réjouit Luc Demarche, président de Shop'in Verviers.



A noter que l'Union des Commerçants de Verviers regroupe les commerçants du centre-ville de Verviers, du Pont de Sommeleville à la rue Jules Cerexhe, de la rue du Gymnase à la rue Xhavée, qui désirent promouvoir l'attractivité commerciale de Verviers.